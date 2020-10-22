Краснодар, , 11:30 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщили 22 октября в региональном оперативном штабе. Из числа новых пациентов восемь — несовершеннолетние. Сутками ранее сообщалось о 121 новом носителе инфекции.

«Больше всего положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено в Краснодаре — 43. По пять новых случаев заражения зафиксировано в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Тимашевском районе. По четыре человека заболели в Абинском, Крымском и Темрюкском районах. В Анапе три новых пациента, в Туапсинском, Павловском, Апшеронском, Тихорецком, Красноармейском, Каневском и Выселковском районах — по два», — уточнили в оперативном штабе.

Всего на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 16 237 человек, в том числе 1432 ребёнка. Выздоровели 11 257 пациентов, скончались 368 жителей региона с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ и ЭКМО, находятся 34 пациента.

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