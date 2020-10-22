Краснодар, 22 октября 2020, 11:30 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщили 22 октября в региональном оперативном штабе. Из числа новых пациентов восемь — несовершеннолетние. Сутками ранее сообщалось о 121 новом носителе инфекции.
Всего на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 16 237 человек, в том числе 1432 ребёнка. Выздоровели 11 257 пациентов, скончались 368 жителей региона с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ и ЭКМО, находятся 34 пациента.
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