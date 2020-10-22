Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM За первые восемь месяцев 2020 года численность постоянного населения Санкт-Петербурга сократилась на 22,5 тыс. человек, или на 0,4%, сообщили в Петростате. Показатели смертности оказались более чем на 13% выше прошлогодних, а естественная убыль населения совершила рекордный скачок.

Пожилой мужчина в пекарне Дарья Драй © ИА REGNUM

Уменьшение численности населения Северной столицы произошло из-за естественной убыли и миграционного оттока населения. При этом естественная убыль составила 39% от общей убыли населения, пояснили в статистическом ведомстве.

За январь-август 2020 года в Петербурге родилось 36 544 человека. Это на 2974 младенца меньше, чем за тот же период 2019 года. Рождаемость, из расчета на 1000 человек населения, уменьшилась на 7,3%.

Смертность в Петербурге за январь-август текущего года составила 45 348 случаев. Это на 5478 смертей больше, чем было зафиксировано в аналогичном периоде прошлого года. Показатель смертности на 1000 человек населения за восемь месяцев вырос на 13,5%.

Естественная убыль населения Петербурга в январе-августе 2020 года составила 8804 человека, тогда как за тот же период 2019 года естественная убыль составила всего 352 человека. Из расчета на 1000 человек населения естественная убыль в 2020 году в Петербурге возросла сразу в 24 раза.

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 сентября 2020 года составила 5 млн 375,6 тыс. человек.

В списке заболеваемости населения Петербурга инфекционными заболеваниями в январе-августе 2020 года лидирует внебольничная пневмония — 52 467 случаев, рост в 5,4 раза к уровню того же периода 2019 года. Также выросла, за счет весеннего подъема, заболеваемость гриппом (в 1,6 раза). Осенне-зимняя волна гриппа в Петербурге пока не началась.