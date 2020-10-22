Тверь, , 11:20 — REGNUM В Тверской области за минувшие сутки заражение коронавирусом подтверждено у 120 человек, об этом сообщили 22 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 114 новых носителях.

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За минувшие сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны 43 пациента, трое пополнили статистику смертности.

Всего за период пандемии в Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 8331 человека, выздоровели 4982 пациентов, умерли 296 человек. На изоляции под медицинским наблюдением находятся 3053 человека.

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