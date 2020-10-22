Найроби, , 11:25 — REGNUM Проживающие в Кении граждане Нигерии разбили лагерь у здания Верховного комиссариата в Найроби, выражая свою солидарность с акциями протеста против несправедливости со стороны Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS), проходящими по всей Нигерии. Об этом сообщает Citizen TV.

Вышедшие на улицу граждане Нигерии обвинили правительство своей страны в использовании полицейского подразделения, чтобы заставить замолчать граждан, которые выступают против вымогательств, преследований, пыток и убийств.

Протестующие в Кении несли плакаты с надписями: «Прекратите убивать нашу молодежь, покончите с несправедливостью»; «Я нигериец, покончите с жестокостью полиции, покончите с SARS, покончите с коррупцией».

Они выразили свое сожаление по поводу того, что Верховный комиссар по Нигерии до сих пор не выступил с обращением по поводу кризиса в их стране.

Протесты в Нигерии обрели международный резонанс после того, как лица в военной форме открыли огонь по протестующим в районе Лекки, Лагос. После инцидента президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал к «взаимопониманию и спокойствию». В своем заявлении он призвал жителей страны набраться терпения по мере того, как полицейские реформы «набирают обороты».

Тысячи нигерийцев каждый день в течение почти двух недель проводят демонстрации по всей стране против SARS. Подразделение было расформировано 11 октября, но протесты продолжались, и демонстранты призывали к реформированию правоохранительных органов.

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