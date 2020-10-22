Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM Вирус SARS-CoV-2 обнаружили ещё у 259 жителей Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Такой число случаев заражения за день — рекордное с июля 2020 года. Для сравнения: 21 октября 2020 года власти докладывали о 255 новых носителях коронавируса. Теперь в регионе подтверждено 33 684 случая заражения.

По данным на 22 октября 2020 года, за минувшие сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (121 случай), Алапаевска, Арамильского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Артёмовского, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Сысертского городского округа, поселка Уральский.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает действовать «режим повышенной готовности» по 26 октября 2020 года.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 33 684.

Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжелое, 174 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 — подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 611. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписан 271 человек. Общее число выписанных достигло 25 799.

Зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 728.

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