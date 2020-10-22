Симферополь, 22 октября 2020, 11:09 — REGNUM В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 212 случаев заражения коронавирусом, это рекордное число суточных заражений для региона за период пандемии. Данные опубликовал в социальных сетях глава Крыма Сергей Аксёнов 22 октября.
Таким образом, всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 7748 человек, 4132 человека выздоровели. За сутки скончались ещё два пациента с СOVID-19, общее число жертв коронавируса в регионе достигло 115 человек.