Рязань, , 11:10 — REGNUM В Рязанской области 22 октября выявлено 98 носителей коронавируса, что на четыре меньше предыдущих суток. Показатель заболеваемости составляет 7,36 на 100 тыс. населения, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Всего в Рязанской области зарегистрировано 9803 случая заражения инфекцией. Темп прироста за сутки составил 1,1%. В целом, показатель заболеваемости в регионе — 863,35 на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийского (985,64 на 100 тыс. населения). Выздоровели 7209 человек, из которых 45 выписаны за сутки.

В лечебных учреждениях находятся 308 пациентов с коронавирусом, в том числе трое детей. В тяжёлом состоянии 33 человека, 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.