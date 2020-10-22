Джакарта, , 11:07 — REGNUM В общей сложности 8000 сотрудников полиции и военных мобилизованы для обеспечения безопасности во время демонстрации против закона о создании рабочих мест в Джакарте 22 октября 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

«Мы подготовили 8000 сотрудников для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Индонезии.

Полиция Индонезии призвала демонстрантов к мирным действиям и противостоянию воздействию групп, планирующих беспорядки.

Напомним, в Индонезии проходят массовые демонстрации из-за трудового законодательства. Рабочие и студенты вышли на улицы в ряде городов. Мирные протесты переросли в беспорядки. Полиция задержала порядка 400 протестующих.

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