Салехард, , 11:07 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 30 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 27, в Ноябрьске — 25, в Муравленко — 11, в Надыме — 16, в Лабытнанги — 13.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял также 175 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 22 октября зарегистрировано 18 936 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 952 человека, 114 пациентов с COVID-19 скончались.

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