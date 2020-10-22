Уфа, , 11:08 — REGNUM Главным архитектором Башкирии назначен исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев. Об этом сообщается в положении о градостроительном совете республики, которое 21 октября было опубликовано на официальном портале правовой информации.

﻿Согласно положению, председателем градостроительного совета стал глава Башкирии Радий Хабиров, а в его состав вошли премьер-министр республики Андрей Назаров, вице-премьеры Борис Беляев и Раиф Абдрахимов, заместитель руководителя администрации главы региона Ринат Баширов, заместитель министра строительства и архитектуры региона Артем Ковшов, главный архитектор Уфы Олег Байдин, председатель Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков и другие. ﻿

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ﻿в Башкирии было принято решение о создании республиканского градостроительного совета. Он будет рассматривать вопросы жилищного строительства, градостроительной концепции и другие.

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