Ульяновск, , 11:15 — REGNUM В Ульяновской области по состоянию на 22 октября коронавирусная инфекция выявлена еще у 185 человек. Всего заражены SARS-CoV-2 с начала пандемии 18 996 жителей региона. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 184 инфицированных. Выздоровели за время наблюдения 15 064 человека, за сутки — 159 пациентов. Погибшими числятся 230 ульяновцев.

ИА REGNUM напоминает, в ближайшее время на поддержку здравоохранения Ульяновской области будет дополнительно направлено 70 млн рублей. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в ходе совещания по вопросам организации работы учреждений здравоохранения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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