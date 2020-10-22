Москва, , 11:02 — REGNUM На ИВЛ в Москве находятся 343 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили 22 октября в оперативном штабе столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Это на 40 человек меньше, чем сутками ранее, когда оборудование для искусственной вентиляции лёгких поддерживало жизни 383 человек.

За сутки 1231 пациенту с COVID-19 потребовалась госпитализация в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выявили 4413 случаев заражения коронавирусом.