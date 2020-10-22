Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM Потребность в кислороде в Ростовской области увеличилась в разы. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил глава Аксайского района Виталий Борзенко.

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"Потребность в кислороде сегодня у нас возросла. Если раньше нам в сутки требовалась машина, или 22 баллона, то теперь [необходимо] более 100 баллонов. Я думаю, что это по всей территории Ростовской области. Сбоев в поставках нет, но есть напряжёнка, работаем прямо «с колёс», — сказал Борзенко.

По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина, единственный муниципалитет, который обратился в ведомство по вопросу поставок кислорода, — это Ростов-на-Дону. Все вопросы были оперативно урегулированы. При этом донские предприятия готовы увеличить объёмы производства кислорода при необходимости.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время Росздравнадзор проводит проверку по факту смерти 13 пациентов COVID-госпиталя, развёрнутого на базе горбольницы № 20 в Ростове-на-Дону. По неофициальным данным, люди скончались от недостатка кислорода. Власти это сообщение опровергли и назвали фейком.

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