Брянск, , 10:59 — REGNUM Новый антирекорд по количеству подтверждённых положительных тестов на коронавирус установлен в Брянской области 22 октября — 132 случая, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть больше, чем за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Общее количество выявленных носителей инфекции в Брянкой области достигло 11 тыс. 495. За сутки выписаны 70 пациентов, всего выздоровели 8708 человек.

Лаборатории провели 211 тыс. 468 исследований, в том числе 2722 тестов проверены за последние сутки.