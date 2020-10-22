Москва, , 10:56 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 4413 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщили в столичном оперативном штабе.

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Это на 24 случая больше, чем сутками ранее, когда выявили 4389 носителей коронавируса.

Всего в столице за время пандемии выявили свыше 381,4 тыс. случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 290 человек.