Москва, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 290 человек. Об этом 22 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Зафиксировано 290 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 27 случаев меньше, чем сутками ранее, когда умерли 317 человек и был установлен антирекорд. Всего за время пандемии от коронавирусной инфекции в России умерли 25 242 человека.