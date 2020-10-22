Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Настольная игра Darkest Dungeon собрала больше миллиона долларов на Kickstarter менее, чем за сутки. Об этом 21 октября сообщило издание PCGamer.

Изначальной целью кампании было собрать $300 тыс. Сообщается, что до её завершения ещё 15 дней, а значит авторы игры смогут получить дополнительные средства — они пойдут на создание нового контента.

Напомним, Darkest Dungeon — это настольная ролевая игра по мотивам одноимённой видеоигры. Её релиз ожидается в ноябре 2021 года.

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