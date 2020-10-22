Москва, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 15 971 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Это на 271 случай больше, чем сутками ранее, когда выявили 15 700 носителей коронавируса.

Среди регионов лидируют Москва (4413), Петербург (697) и Подмосковье (462).

Всего за время пандемии в России выявили 1 463 306 случаев заражения коронавирусом.