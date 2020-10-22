Бостон, США, , 10:43 — REGNUM В многопользовательском экшене Spellbreak появился новый режим под названием Clash. Об этом 21 октября сообщалось на официальном сайте проекта.

Clash — это режим, в котором две команды (по девять человек в каждой) будут пытаться набрать 50 очков. Победные баллы будут даваться за убийство противников.

Напомним, Spellbreak — это игра в жанре «королевская битва», посвящённая сражениям волшебников. Её релиз состоялся в сентябре 2020 года.

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