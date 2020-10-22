Уфа, , 10:46 — REGNUM Более 15 тысяч выпускников вузов Башкирии не смогли трудоустроиться в 2019 году. Об этом 22 октября сообщил председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту государственного собрания республики Раиль Асадуллин на парламентских слушаниях.

По его словам, в прошлом году из 63 654 студентов очных отделений не смогли трудоустроиться 15 464 выпускника.

Асадуллин подчеркнул, что из более четырех тысяч опрошенных абитуриентов половина являются жителями сельской местности, но лишь 21% их них собираются вернуться для работы на селе. Основными причинами нежелания работать в сельской местности называются отсутствие условий для самореализации, об этом заявили 38% опрошенных. 30% респондентов сообщили о низком уровне зарплаты, 19% — о неразвитой инфраструктуре, 9% — об отсутствии жилья.

Отмечается, что при это более 37% выпускников готовы стать участниками программ «Земский доктор» и «Сельский учитель». При этом факторами, которые определяют выбор сельской местности для трудоустройства, являются: доплаты к зарплате, возможность двигаться по карьерной лестнице, предоставление жилья, выплата подъемных, организация условий отдыха и досуга, социально-бытовых условий, а также возможность работать по специальности.

Сообщается, что всего в вузах Башкирии на очных отделениях учатся 63 564 студента, в том числе 49,9% являются жителями села. При этом в регионе снижается доля сельских жителей: в 2010 году доля сельского населения составляла 39,4%, в 2020 году этот показатель составил 37,5%. С 2000 года по 2015 год в Башкирии исчезло свыше 100 сёл.

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