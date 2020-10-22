Пенза, , 11:10 — REGNUM В Пензенской области объявили о завершении пожароопасного сезона, который действовал с 31 марта, сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

С 21 октября в связи с наступлением устойчивой осенней дождливой погоды и снижением класса пожарной опасности пожароопасный сезон в регионе считается официально завершенным. Ранее он заканчивался 15 октября, но в текущем году по причине установления засушливой погоды и отсутствием осадков более одного месяца, оснований для его завершения не было.

В 2020 году на территории лесного фонда области произошло 87 лесных пожаров, площадь которых составила 304,5 га. Все пожары ликвидированы в день возгорания, крупных лесных пожаров не допустили. Самыми распространенными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и переход пламени с земель сельхозназначения. В настоящее время ведутся работы по консервации лесопожарной техники и подготовке к следующему пожароопасному сезону.

ИА REGNUM напоминает, в связи с высокой вероятностью возникновения и распространения лесных пожаров на территории Пензенской области до 18 октября вводили ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса.

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