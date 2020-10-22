Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбурге в онкоцентре остановлена работа оборудования для лучевой терапии. Пациентов центральной части региона направляют в Орский онкодиспасер, а западного — в Самару, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в оренбургском учреждении ведут работы по установке нового современного аппарата. Для их проведения потребовалась блокировка имевшегося рабочего оборудования.

«Как только мероприятия по установке и настройке завершатся, в онкоцентре Оренбурга начнут функционировать два аппарата для лучевой терапии», — сказали в министерстве.