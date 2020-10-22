Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Петербурге поставили очередной «рекорд» по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба от 22 октября, за вчерашний день в городе нашли 697 человек, подхвативших вирус. Это самый большой суточный показатель с начала пандемии.

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Таким образом, в Северной столице всего выявили 54 668 зараженных. За время пандемии выздоровели 34 897 человек, включая 349 вылечившихся за последние сутки.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33 986 человек, что также приближается к рекордным показателям для города. Под медицинским наблюдением находятся 2844 человека, из них 68 — в обсерваторе, 1596 — на самоизоляции.

В России за сутки коронавирус нашли у 15 971 гражданина в 85 регионах. Всего в стране зафиксировали 1 463 306 случаев заражения за все время пандемии.

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