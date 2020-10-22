Токио, , 10:36 — REGNUM Из файтинга Super Smash Bros. Ultimate убрали провокационную позу нового персонажа Стива. Об этом 21 октября сообщило издание Kotaku.

Как оказалось, после победы персонаж вставал в неприличную позу, держа в одной руке кусок мяса. Разработчики обратили внимание на эту проблему и убрали предмет из рук Стива.

Напомним, Стив — это главный герой популярной игры-песочницы Minecraft. Он появился в Super Smash Bros. Ultimate с выходом последнего обновления.

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