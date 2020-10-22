Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростовской области на территории заказника «Горненского» 27 оленей и ланей будут выпущены в естественную среду обитания. Животные достигли возраста, подходящего для адаптации в дикой природе. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

«В рамках областной программы на территории заказника «Горненского» с 2011 года ведётся масштабная работа по разведению в полувольных условиях копытных животных — европейского оленя и европейской лани. С 2016 года территорию вольера ежегодно покидают от 20 до 30 особей», — уточнила заместитель главы ведомства Алла Кушнарёва.

В настоящее время в вольерах заказника содержатся 60 оленей, 40 ланей, 13 муфлонов и два верблюда.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года в Верхнедонском районе Ростовской области на волю выпустили 30 особей оленя благородного и десять особей лани. В период адаптации к новым условиям проживания животные подкармливаются на специальных площадках.

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