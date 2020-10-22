Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Изображения президента США Дональда Трампа, вырезанные из традиционной на празднование Хеллоуина тыквы, стали очередной сенсацией в социальных сетях, сообщает 21 октября Times Now News.

В преддверии выборов президента США изображение Трампа стало замещать собой традиционный фонарь из тыквы. Помимо непосредственно лица самого Трампа, вырезанного из тыквы, в сети попадаются и целые композиции. Например, Трамп со шприцем в окружении коронавируса.

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Действующий президент США Трамп, по данным опросов общественного мнения, отстает от своего соперника от демократов Джо Байдена примерно на 10%.