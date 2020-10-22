Оксфорд, Великобритания, , 10:32 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры Evil Genius 2. Об этом 21 октября сообщило издание Eurogamer.

В ролике разработчики подробнее рассказали о нововведениях проекта. Например, в игре появится специальная «операция под прикрытием» — с ещё помощью можно будет замаскировать своё злодейское логово под законный бизнес.

Напомним, Evil Genius 2 — это стратегическая игра, в которой геймерам необходимо построить секретную злодейскую базу и совершать различные преступления. Релиз проекта ожидается в первой половине 2021 года.

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