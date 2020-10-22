Салехард, , 10:32 — REGNUM На Ямале с июня 2020 года больным с острой респираторной инфекцией выдаются бесплатные наборы лекарственных препаратов. За период действия данной меры социальной поддержки наборы получили 62 185 жителей ЯНАО, сообщает пресс-служба главы региона.

Один из бесплатных лекарственных наборов Пресс-служба главы ЯНАО

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Но на некоторых территориях автономного округа выдача наборов была приостановлена. Как пояснил руководитель департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, тому причина выросшая в три-пять раз, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заболеваемость ОРВИ.

«Органам здравоохранения пришлось в экстренном порядке запрашивать дополнительное финансирование и формировать контракты. Это заняло время», — прокомментировал ситуацию Сергей Новиков.

Как только лекарства привезут, все пациенты ими будут обеспечены. В том числе и те, кто не получил их вовремя, обещают власти ЯНАО. У препаратов длительный срок годности и в период пандемии они не будут лишними в любой семейной аптечке.

Что касается различного ассортимента лекарственных наборов, то состав формируется в зависимости от возраста и типу течения заболевания. И не всем пациентам требуются антибиотики, которых не нашли в некоторых наборах ямальцы.

«Если в сентябре был ажиотаж на детские наборы, то сейчас необходимы наборы для взрослых. Очень сложно бывает предусмотреть, с какой тенденцией столкнётся здравоохранение в эпидсезоне», — поясняют в ямальском депздраве.