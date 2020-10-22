Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге на сегодняшний день под лечение COVID-19 развернуто 6240 коек, из них свободно 949 коек. Об этом ИА REGNUM 22 октября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

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"Свободный коечный фонд для таких пациентов составляет более 15%», — пояснили в ведомстве.

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Отметим, в Петербурге продолжается расширение эпидемии. За прошедшие сутки в городе на Неве было выявлено 697 новых инфицированных. Еще 349 из числа ранее заболевших выписаны. Также зарегистрировано 24 летальных случая.

Таким образом всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 54 668 зараженных, из них 34 897 выздоровели. Скончались 3533 человека.

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