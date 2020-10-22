Париж, , 10:28 — REGNUM Адаптация настольной игры «Особняки безумия» сменила название. Об этом 21 октября сообщило издание Eurogamer.

Теперь видеоигра по мотивам «Особняков безумия» будет выходить под другим популярным брендом — «Ужас Аркхэма». Сообщается, что в ней команде геймеров предстоит изучить старинный дом и встретиться с пугающими чудовищами из произведений Говарда Лавкрафта.

Напомним, видеоигру «Особняки безумия» впервые анонсировали в 2018 году. Сообщается, что полноценный релиз состоится в 2021 году.

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