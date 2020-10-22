Екатеринбург, , 11:48 — REGNUM 31-летнего жителя Екатеринбурга будут судить по обвинению в ДТП, совершённом в пьяном виде и повлёкшим за собой смерть человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, гражданин управлял автомобилем в состоянии опьянения. Мужчина промчался на красный сигнал светофора в южной части города и снёс мотоцикл с байкером. Сам обвиняемый не признал, что садился за руль пьяным, и отказался от прохождения медосвидетельствования. 36-летний мотоциклист скончался.

Решение по уголовному делу примет Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге погибла медсестра. У неё осталось две дочери.

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