Москва, , 10:29 — REGNUM Свыше 321 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 октября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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"По состоянию на 21.10.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 321 958 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 55 683 929, из которых 512 тыс. были сделаны за истекшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 21 октября под медицинским наблюдением в России находились 321 488 человек.