Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Ленинградской области после недолгой стабилизации вновь поползла вверх суточная выявляемость зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 109 инфицированных, что на три случая больше, чем было выявлено днем ранее. Об этом 22 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 10 269 носителей SARS-CoV-2, из них 6096 человек на сегодняшний день выздоровели, в том числе 42 за прошедшие сутки, 107 человек умерли от COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, в настоящий момент в Ленобласти развернуто 1275 специализированных коек, из которых 450 свободны, в том числе 142 реанимационные.

Тем временем в Ленобласти проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима, сообщают в областной администрации. За осень проверено уже около 200 автобусов и такси, более 50 организаций. За каждое нарушение составляется протокол об административном правонарушении, влекущий штрафные санкции.

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