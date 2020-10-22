Рязань, , 10:23 — REGNUM Подозреваемого в убийстве задержал на месте преступления рядовой полиции в Рязани. Курсант оказался случайным свидетелем уличного конфликта, в котором погиб мужчина, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Двое неизвестных дрались вечером на улице Гагарина. Рядом на асфальте лежал ещё один мужчина. Случайным свидетелем конфликта стал курсант 891-го учебного взвода Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Оценив ситуацию, рядовой вызвал сотрудников полиции и медиков, попытался оказать потерпевшему первую помощь.

«Мужчина не подавал признаков жизни. Оказалось, что один из участников драки нанёс другому смертельное ножевое ранение. Подозреваемый в совершении преступления попытался скрыться с места происшествия. Курсант догнал и задержал его, до прибытия следственно-оперативной группы удерживал злоумышленника, несмотря на его неоднократные попытки вырваться и скрыться», — рассказала подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Руководство Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя рассматривает вопрос о поощрении курсанта.