Бийск, Алтайский край, , 10:20 — REGNUM В городе Бийске Алтайского края внимание окружающих привлекла пассажирка автобуса в защитном костюме, похожем на тот, который носят медики в «красной зоне» госпиталей и врачи скорой помощи.

Пассажирка в защитном костюме. Бийск Цитата из видео на канале «biysk_moy_gorod» в instagram.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

На лице у девушки была маска, похожая на аксессуар для подводного плаванья. Нос был открыт. По имеющейся информации, видео было снято в автобусе №39, сообщает «Бийский рабочий».

При этом пассажирка в защитном костюме возмутилась, что одна из девушек в автобусе была без маски.

«Маску наденьте, а то заболеете, как я, потом будете так же ездить», — заявила она.

В ответ бийчанке сказали, что при болезни не следует пользоваться общественным транспортом. Замечание пассажирке сделал и кондуктор. На облетевшей бийские паблики видеозаписи слышно, что кондуктор собирается куда-то звонить после прибытия на конечную остановку, а также советует пассажирке сидеть дома на самоизоляции.

В ответ на это пассажирка заявила: «Сижу. Я одетая, я в спецодежде».

Добавим, обсуждая эту ситуацию, некоторые пользователи соцсетей предположили, что это был розыгрыш.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в Алтайском крае было выявлено 17 103 носителя коронавируса.

Читайте также: На Алтае ежедневно выявляют сотни новых носителей SARS-CoV-2