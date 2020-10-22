Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM Пережившие в Екатеринбурге операцию по стерилизации женщины стали участниками программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Передача вышла по телеканалу «Россия 1» вечером 21 октября.

Среди участниц была и Людмила Гусева, которая записала резонансное видеообращение. Она подтвердила, что такую процедуру прошли несколько женщин. Также гражданка отметила, что когда ей сказали, что её стерилизуют, она не понимала, что это означает. По её словам, не понимали этого многие. При этом, по её словам, их запугивали, настаивая на операции.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился на прошлой неделе. В сети появилось видеообращение Людмилы Гусевой о якобы насильной стерилизации клиенток пансионата. В самом пансионате заявляют, что все операции были с согласия женщин и проводились в больнице.