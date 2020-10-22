Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону нарушителей масочного режима будут выявлять с помощью комплексов фотовидеофиксации, установленных на транспортных артериях областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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В настоящее время ведётся работа над установкой стационарных комплексов фотовидеофиксации на наиболее опасных участках, где высока концентрация дорожно-транспортных происшествий. При этом «часть обзорных видеокамер настроены на выявление нарушений масочного режима водителями городского пассажирского транспорта».

ИА REGNUM напоминает, что по результатам рейдов, которые проводят мониторинговые группы в общественном транспорте Ростова-на-Дону, санитарные требования соблюдают около 70% граждан.

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