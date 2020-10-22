Петрозаводск, , 10:18 — REGNUM В Республике Карелия поставлен новый суточный антирекорд по коронавирусу. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 124 новых носителя SARS-CoV-2, что на 32 случая больше, чем было зафиксировано сутками ранее. Об этом 22 октября заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

По его словам, большое число инфицированных коронавирусом регистрируется вторую неделю подряд, однако за прошедшие сутки поставлен новый антирекорд.

«Наверное, это закономерно, учитывая, что многие жители Карелии по-прежнему не считают нужным надевать защитные маски в транспорте, магазине и других общественных местах, а на некоторых предприятиях с равнодушием отнеслись к требованиям создать для работников и посетителей безопасные условия», — констатировал Парфенчиков.

Региональные власти объявили, что усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер, однако вновь указали, что также многое зависит от самих жителей республики.

«Личная дисциплина и ответственность каждого из нас — это самое важное условие, при котором нам можно сдержать распространение инфекции, не вводя жестких ограничительных мер», — резюмировал глава республики.

Отметим, из 124 выявленных за сутки зараженных — семь детей, а у 106 инфицированных есть признаки COVID-19. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Петрозаводске — 82 человека.

Всего с начала пандемии в Республике Карелия выявлено 5592 инфицированных человека. Из них 4118 человек выписаны, в том числе 50 — за прошедшие сутки. Умерли 45 человек.

«В стационарах находятся 323 человека, из них в состоянии средней тяжести — 314 (плюс 29 за сутки), тяжелых — шесть, на аппарате ИВЛ — три», — добавил Артур Парфенчиков.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализированы 1620 человек, в том числе 26 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 84 человека умерли от пневмонии. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии резко выросло суточное число новых случаев коронавируса