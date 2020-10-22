Москва, , 10:12 — REGNUM Стиральные порошки как минимум семи популярных торговых марок, которые предлагают российскому покупателю, являются качественными и безопасными. К такому выводу по результатам нового исследования этих товаров пришли специалисты Роскачества.

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Уточняется, что в исследовании участвовали стиральные порошки торговых марок «Аист», «Миф», Dosia, Ariel, Tide, Persil и BiMax.

«Нарушений законодательства ни у одного из семи товаров не выявлено. В исследовании 2020 года все товары соответствуют обязательным требованиям», — говорится в сообщении на сайте организации.

При этом отмечается, что шесть товаров не смогли дотянуться до требований стандарта Роскачества. Так, по сравнению с результатами исследования, проведённого два года назад, стиральный порошок «Аист», которые единственный тогда получил Знак качества, вновь подтвердил высокое качество, получив пять баллов. Качество Dosia и Ariel стало гораздо лучше, а у Persil повысилось незначительно. При этом качество порошков «Миф», Tide и BiMax снизилось.

Эксперты установили, что порошки Persil, «Миф», BiMax и Tide не до конца отстирывают пигментно-масляные загрязнения. Кроме того, после стирки этими порошками ткань сереет. Есть у вышеперечисленных порошков и достоинства: они хорошо отстирывают белковые загрязнения (кровь), хотя, согласно маркировке, не предназначены для удаления пятен белкового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам масштабного исследования качества стиральных порошков, проведённого Роскачеством в 2018 году, специалисты установили, что большинство порошков пригодны для стирки, но среди них не оказалось ни одного идеального, который бы отстирывал все пятна на цветном белье.