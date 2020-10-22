Ставрополь, , 10:21 — REGNUM Два города Ставропольского края — Пятигорск и Невинномысск — претендуют на получение почетных званий. Первому может быть присвоено звание «Город военно-исторического наследия», второму — «Город воинской доблести», сообщается на сайте парламента региона.

Данный вопрос рассмотрели члены комитета краевой думы по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям. Депутаты считают, что присвоение почетных званий Пятигорску и Невинномысску позволит увековечить события времен Великой Отечественной войны и другие значимые факты истории городов и сыграет большую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Город-курорт Пятигорск в годы Великой Отечественной войны стал крупнейшим на юге страны госпиталем. Здесь было развернуто 17 эвакогоспиталей на 6 тыс. коек. Кроме того, более ранняя история Пятигорска, основанного как укрепление на Азово-Моздокской оборонительной линии, дает ему право носить звание «Город военно-исторического наследия», считают депутаты.

Бои на подступах к Невинномысску начались 5 августа 1942 года. Здесь завязалась неравная битва между бойцами 18-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона и подразделения 66-го полка НКВД с немецко-фашистскими войсками. Приняв на себя огонь, советские солдаты выиграли время для отправки железнодорожных эшелонов с ранеными, детьми и военным грузом. Большинство бойцов пали в сражении и были захоронены в Невинномысске.

Инициатива о присвоении двум городам Ставрополья почетных званий будет рассмотрена краевым парламентом на октябрьском заседании.