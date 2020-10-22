Тбилиси, , 10:14 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 1595 случаев заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом для страны. Сообщение об этом 22 октября опубликовали на правительственной интернет-площадке Stopcov.ge.

Предыдущий максимум этого показателя был зафиксирован накануне. Тогда сообщили о выявлении 1351 человека с коронавирусной инфекцией.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 22 803 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 9401 человек победил инфекцию, в том числе 398 за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 178 человек с диагнозом COVID-19, из них шесть в течение последних суток. В стационаре лечат 3155 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1848. На карантин поместили 4408 человек.

Напомним, ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в течение ближайших двух или трех недель ожидается рост темпов распространения коронавируса. Он также отметил, что они пока ниже, чем во многих других странах.

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