Ташкент, , 10:10 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве по съемке художественного фильма «Солнце на вкус» подписала национальная ассоциация «Узбеккино» и российская кинокомпания «Спутник Восток Продакшн», сообщили 22 октября в пресс-службе «Узбеккино».

Ассоциация поможет российской компании в поисках локации для будущих съемок фильма «Солнце на вкус». Картина ориентирована на семейную аудиторию. Фильм будет снят в жанре семейного приключенческого фэнтези.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа национальное агентство «Узбеккино» провело фестиваль молодых кинематографистов. В рамках фестиваля состоялось награждение победителей конкурса сценариев молодых кинематографистов.

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