Пермь, , 10:09 — REGNUM В Пермском крае для учреждений культуры усилили ограничительные меры. В течение двух недель музеи, филармония и театры будут работать без зрителей в зале, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Коронавирусный режим ужесточают с 26 октября до 8 ноября. Приказ издан министерством культуры региона.

При этом и.о.министра культуры Пермского края Вячеслав Торчинский обратил особое внимание на то, что частные театры, кинотеатры могут продолжить свою работу при условии соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора.

Всем учреждениям культуры рекомендовано ограничить служебные командировки сотрудников, совещания проводить в режиме видеоконференции и по возможности перевести работников на удаленный доступ. Временное ограничение наложено на ранее запланированные всероссийские и международные мероприятия на территории Пермского края, включая международные фестивали, выставки, конкурсы.

В библиотеках запрещена работа читальных залов в зданиях учреждений. Читателей должны обеспечить удаленным доступом к библиотечным ресурсам.

Меры принимаются с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции. Напомним. в регионе ежедневно растет суточный показатель случаев заражения коронавирусом.

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