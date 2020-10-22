Волгоград, , 10:10 — REGNUM 31 многоквартирный дом остался без отопления и горячего водоснабжения в Советском районе Волгограда. В двух других микрорайонах пропало электричество. В причинах коммунального бедствия разберётся прокуратура, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с прекращением 21 октября подачи отопления и горячего водоснабжения в ЖК «Комарово». Там без тепла остался 31 многоквартирный дом. В этот же день массовое отключение электроэнергии произошло в многоквартирных и частных домах посёлка Горный и микрорайона Ельшанка.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.