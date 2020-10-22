Киев, 22 октября 2020, 10:09 — REGNUM Во дворе Национального банка Украины (НБУ) стоит сельская хата-мазанка. Фотографию объекта опубликовал член совета НБУ Василий Горбаль 21 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам чиновника, домик окружает плетёная ограда, на которой висят глиняные горшки. Рядом расположен фонтан.
Горбаль не уточнил, какие функции выполняет объект, отметив, что это не баня и не кабинет кого-то из его коллег.
Напомним, ранее лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян заявил, что во всех республиках бывшего СССР процесс дерусификации оборачивается деиндустриализацией и возвращением архаики.
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