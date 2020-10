Монтрёй, Франция, , 10:02 — REGNUM Создатели Watch Dogs Legion «взломали» обложки других игр Ubisoft в магазине Microsoft Store. Об этом 21 октября сообщила «Игромания».

https://twitter.com/WatchDogsInfo/status/1319013277930762240

Разработчики добавили на постеры популярных игр изображение хакера в маске свиньи — символа будущей Watch Dogs Legion. Жертвами необычного преобразования стали: Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, The Division, For Honor и др.

Напомним, релиз Watch Dogs Legion ожидается 29 октября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Читайте ранее в этом сюжете: Вторая часть популярной игры Darkest Dungeon будет выполнена в 3D