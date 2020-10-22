Прага, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки в Чехии было выявлено свыше 14,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 22 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за истекшие 24 часа в стране было выявлено 14 986 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число достигло 208 915.

Также указывается, что за этот же период в Чехии от COVID-19 скончались 120 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1739.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 83 136 человек.

При этом отмечается, что на данный момент 4417 человек госпитализированы и 657 из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Чехии за сутки было выявлено 11 984 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.