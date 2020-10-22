Пермь, , 09:58 — REGNUM В Перми в ночь на 22 октября похолодало до — 2 °C. Подрядчики провели первую в этом сезоне обработку проезжей части и тротуаров реагентами, чтобы не допускать образования наледи, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновники поставили задачу перед подрядными организациями — ночью максимально обрабатывать дороги противоголедными средствами. Стоит отметить, в 2020 году условия контрактов ужесточили. Заказчик будет принимать работы по качеству содержания, а не по набору проведенных работ. Кроме того, увеличены штрафы, если подрядчик несвоевременно и некачественно выполнит работы.

По данным метеоцентра, с 21 октября на территории Пермского края установилась холодная погода, которая сопровождается мокрым снегом. Ожидается понижение температурного фона. Ожидается, что пятница (23 октября) станет самым холодным днем недели: столбик термометра опустится до — 5 °C.

Напомним, что осенью 2019 года пермяки возмущались состоянием улиц в краевой столице, указывая, что после ледяных дождей город превратился в сплошной каток.

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