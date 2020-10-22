Челябинск, , 09:56 — REGNUM В Челябинской области за 21 октября умерли ещё два пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Мужчинам было 65 и 68 лет. Они ушли из жизни не из-за COVID-19, а по причине других заболеваний. У одного были ишемическая кардиомиопатия и атеросклероз коронарных артерий, а у старшего — хронический лимфолейкоз и лёгочно-сердечная недостаточность.

С начала пандемии от ковида в регионе умерли 146 граждан, а от других заболеваний — 442.