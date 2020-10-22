Ташкент, , 09:53 — REGNUM Трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания артисту. Об этом 22 октября заявила адвокат Анна Бутырина, сообщает ТАСС.

По её словам, потерпевшие согласны смягчить наказание в связи с компенсацией морального ущерба. Адвокат уточнила, что её доверители согласны на смягчение при условии искреннего раскаяния со стороны актера.

Потерпевшие против замены реального срока на условный, но согласны на смягчение режима заключения на колонию-поседение. «Срок наказания оставляем на усмотрение суда», — сказала Бутыраина.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов заявил, что трое потерпевших по делу о ДТП получили компенсацию морального ущерба в размере 1 млн рублей.

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